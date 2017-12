ROMA – Gli ascolti di Domenica In non decollano. Sembra così che la Rai, secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, starebbe già pensando ad una sostituta da mettere al posto delle sorelle Parodi. Il profilo è quello di Caterina Balivo, 37 anni, che negli ultimi anni ha ottenuto grandi soddisfazioni grazie al factual show Detto Fatto su Rai 2, partito in sordina ma poi diventato uno show consolidato.

Per il momento si parla solo di un’idea. Di certo la conduttrice sogna da tempo di tornare sul primo canale Rai e avere uno spazio decisamente maggiore in tv.

“I bassi ascolti di Domenica In fanno presagire un cambio al timone nella prossima stagione. Il contenitore domenicale è sicuramente molto ambito e a sognare l’ingresso nello storico programma di Rai 1 ci sarebbe anche Caterina Balivo. Ce la farà?”, si legge su Oggi.