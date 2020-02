ROMA – La puntata di oggi, 23 febbraio, di Domenica In è stata interrotta all’improvviso per fare spazio ad una edizione speciale del TG1 sul coronavirus. Il contenitore domenicale di Rai1 è andato in onda dalle 14 alle 17, chiudendo mezz’ora prima del previsto.

La rapida diffusione del contagio del virus Covid-19 porta l’Italia al quarto posto nella classifica mondiale dei contagiati, a ridosso del terzo posto occupato dal Giappone. Mara Venier ha speso qualche parola riguardo il coronavirus e ha ridotto gli interventi dei suoi ospiti per lasciare spazio all’edizione straordinaria del TG1. La conduttrice si è mostrata in collegamento con Carlo Verdone prima dell’inizio della trasmissione previsto per le 14. L’attore e regista romano, noto per essere ipocondriaco, ha detto la sua sull’allerta scattata al Nord Italia: “Siamo nelle mani dei virologi e infettivologi. Dobbiamo essere fiduciosi, sono sicuro che l’emergenza rientrerà e presto avremo anche un vaccino”.

Mara Venier ha ospitato in collegamento il premier Giuseppe Conte. La conduttrice ha informato i telespettatori di questa ospitata improvvisa, dicendo: “La situazione è grave e preoccupa tutti noi”. (fonte DOMENICA IN)