Domenica In, Claudia Koll e la svolta religiosa: "Dio mi ha preso e..."

ROMA – Intervistata da Mara Venier, ospite nel salotto di “Domenica In”, Claudia Koll racconta: “Come sto? Sto bene. Vengo da Roma, ieri sera ho partecipato alla Veglia di Pasqua”.

“Cosa si fa? Si leggono le scritture dell’Antico Testamento e si torna a parlare della Santa Pasqua“.

“Il mio addio alla televisione? Mi sono divertita a fare ‘Sanremo’ con ironia. Era un mondo che conoscevo in quel momento. Quando si è trattato di scegliere cosa fare dopo il ‘Festival’, scelsi il teatro e lavorai con Ardenzi per tanti anni. La mia dimensione è sempre stata quella ancora prima del cinema”.

“La svolta religiosa? Da cosa è partita ? Non lo so dire. Quando feci Valeria medico legale mi feci delle domande visto che avevo a che fare con la morte. Mi parlavano di reincarnazione, anche se io vengo da una famiglia cristiana cattolica. C’era dentro di me una ricerca di senso. Credo di essere stata afferrata da Dio, è lui che fa il primo passo”. Fonte: Domenica In.