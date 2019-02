ROMA – La corista di Domenica In fa impazzire i telespettatori a casa e non per una buona qualità, anzi. In molti sui social network si lamentano del fatto che la corista sia stonata e chiedono alla conduttrice Mara Venier di intervenire.

C’è chi tra gli utenti parla di gaffe per Domenica In, dato che in occasione dell’arrivo del Festival di Sanremo la trasmissione ha dedicato la puntata anche ai grandi successi canori, peccato che la corista dell’orchestra chiamata a esibirsi non abbia entusiasmato.

Non certo complimenti sono arrivati per la povera corista, anzi sui social network c’è chi parla di scelta sbagliata e ancora chi esclama, con poco tatto: “Ammazza che campana”.