Domenica In, Stefano De Martino non parla di Belen. La gag con Mara Venier

ROMA – A Domenica In cosa ha detto Stefano De Martino sulla crisi con Belen?

Niente. Non ha detto nulla. Al contrario dei pronostici De Martino, saggiamente, ha scelto di evitare l’argomento Belen durante l’intervista con Mara Venier.

Si è parlato invece di Made in Sud. Made in Sud che tornerà in onda martedì.

Ma non solo. Stefano De Martino ha anche organizzato una gag per ironizzare sul gesso al piede di Mara Venier.

De Martino, infatti, si è collegato con un’ingessatura al piede.

“Che str**zo che sei! – ha detto subito la Venier – Ormai l’ho detta! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casata”.

De Martino ha poi proseguito la gag:

“No, ma l’ho fatto perché tu sei il nostro faro, sei il mi esempio di vita, nel lavoro, in tutto, la Rai mi ha chiesto di seguire le tue orme, chi va con lo zoppo impara a zoppicare!”.

Ma la conduttrice aveva ancora il dente avvelenato per le battute di Gianni Ippoliti e Tibierio Timperi a Unomattina e ha mandato il messaggio trasversale:

“Ma questa è l’ironia che mi piace, è l’ironia intelligente e non becera, adoro questo tipo di ironia!”.

E ancora: “Per evitare equivoci, saluto Antonio Ricci, mi piace Striscia e quel tipo di ironia, naturalmente la mia stoccata era a riferita a qualcun altro ma non voglio fare più polemiche.

Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso non è carino, il programma va bene non per il gesso di Mara Venier ma perché è di successo grazie a un gruppo di autori e collaboratori meravigliosi e anche grazie alla fatica che uno fa per renderlo di successo. W la Rai e W Coletta”. (Fonte: Domenica In).