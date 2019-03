Domenica In finisce alle 17, Domenica Live comincia alle 17.20. La D’Urso in fuga dalla Venier?

ROMA – Domenica In su Rai Uno va in onda fino alle 17 circa. Poco dopo, verso le 17,20, su Canale 5 inizia Domenica Live. Le due trasmissioni storiche della domenica delle reti Rai e Mediaset, sono condotte da due regine indiscusse: Mara Venier sulla tv di Stato, la onnipresente Barbara D’Urso sulle reti fondate da Berlusconi.

Le due si sono dette amiche in più occasioni anche se nei mesi scorsi non hanno evitato di mandarsi delle “frecciatine” continue. “Sono meglio io” e “faccio più ascolti io” è stato il succo delle loro battaglie a distanza andate avanti per un po’. Ora però è accaduto il fatto del cambio di orario che sembra, in un colpo solo, favorire entrambe.

Ufficialmente, ad aver cambiato orario è stata Mediaset per concedere un po’ di tempo alla D’Urso.

Che Rai e Mediaset abbiano però deciso di non darsi fastidio, non pestandosi reciprocamente i piedi durante il palinsesto domenicale che, a quanto pare, è molto importante e probabilmente molto ricco dal punto di vista pubblicitario?