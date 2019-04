ROMA – Intervistata da Mara Venier, ospite nel salotto di “Domenica In”, Donatella Rettore svela: “Quando andavo in tv mia madre o cambiava canale o spegneva”.

La cantante 63enne ha poi svelato a Mara Venier di aver avuto un rapporto migliore col padre: “Lei è sempre stata molto rigida, mi ha mandato dalle suore e non me ne faceva passare una. Mio babbo, invece, andava anche al bar per vedere i miei spettacoli sul piccolo schermo. Per me è stato un uomo speciale…”.

“I problemi fisici? Siamo tutti infortunati, ci deve essere stata una costellazione sfortunata. Sto meglio, ma ho avuto un incidente domestico. A casa si pensa di essere al sicuro, ma lì accadono le peggiori cose”.

Poi la Rettore spiega il motivo per cui Mara Venier va seguita sempre: “Su ogni canale si parla di cronaca, femminicidio, omicidio, tu invece ci fai sorridere. Stai facendo una Domenica In clamorosa che mi piace e che seguo con grande passione”. Fonte: Domenica In.