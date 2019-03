ROMA – “Quando mio fratello Luigi ci ha lasciati, sono morta anche io”. Così Eleonora Daniele, ospite di Mara Venier a Domenica In ha raccontato il momento più doloroso della sua vita: quando ha perso il fratello Luigi, affetto da una forma grave di autismo e scomparso nel 2015 a seguito di alcune complicazioni di salute.

Nel suo commosso ricordo, la conduttrice Rai ha voluto leggere in trasmissione anche una lettera che aveva dedicato al fratello. Ecco uno dei passaggi più toccanti: “Guardarti negli occhi è il solo modo per entrare. Quando il tuo mondo ha voglia di comunicare con il mio. Non è sempre possibile, ma se ciò avviene la tua vita dentro diventa per me un paradiso, dove il sole mi scalda, dove posso perdermi tra i mille colori dei fiori del tuo giardino, dove i tuoi sogni diventano i miei”.

Eleonora Daniele ha quindi cercato di spiegare quanto suo fratello l’abbia aiutata a crescere. Oggi, insieme alla sorelle collabora con un’associazione di sensibilizzazione per le disabilità di vario genere. “Quando li perdi ti rendi conto quanto importanti erano, quanto ti hanno dato queste persone. Quando si parla di disabilità si dovrebbe fare di più, dovremmo impegnarci tutti un po’ di più”, ha detto.

Un di più che la conduttrice cerca di mettere in pratica anche attraverso il suo lavoro. Con il suo programma, Storie Italiane, aiuta moltissime persone, ascoltando i problemi degli italiani. Il motivo che l’ha spinta ad essere giornalista, racconta, è stato proprio il desiderio di aiutare la gente.

A questo punto Mara Venier, da ottima padrona di casa, ha smorzato i toni serissimi con una bella notizia: le imminenti nozze della sua ospite. Eleonora Daniele è fidanzata da anni con l’imprenditore Giulio Tassoni e a Domenica In ha confermato le indiscrezioni: “Entro fine anno mi sposo, lo confermo. Ancora non dico bene quando ma entro il 2019 sicuro. La data a fine maggio te la dirò solo a te Mara”, ha concluso sorridente. (Fonte: Domenica In)