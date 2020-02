Domenica In, Elettra Lamborghini mostra a Mara Venier il piercing al seno

ROMA – Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier a Domenica nella puntata di oggi, domenica 16 febbraio, in onda su Rai Uno.

Elettra, nell’intervista ha esordito spiegando: “Non mi sento una persona famosa”. Poi ha spiegato: “Mi sento una persona come tutti. Mi da fastidio la gente che mi tratta come fossi una vip. Odio. Non mi piace”.

La cantante, ad un certo punto ha fatto vedere il piercing sul seno. Con Mara Venier stava parlando del piercing al naso ed ha detto: “Ne ho anche un altro in un’altra parte del corpo”. A quel punto è scattara la caccia al piercing. Mara Venier ha scoperto leggermente la giacca molto scollata della cantante ed ha visto quello sul seno. La Venier ha avvicinato la faccia proprio lì ed ha chiesto: “Ma non ti ha fatto male?”.

Dopo il piercing, in studio è successo un piccolo imprevisto: il pantalone della cantante si è sbottonato tutt’ad un tratto e c’è stato un piccolo momento d’imbarazzo che poi è sfociato in lunghe risate. E Mara Venier, anche in questo caso si è avvicinata e si è messa ad aiutare la Lamborghini a sistemare il pantalone. Poi è arrivato il momento dell’esibizione di “Musica, e il resto scompare” annunciato da Mara Venier.

L’ex coach di The Voice of Italy è entrata in studio entusiasta dopo il forfait della scorsa settimana sempre a Domenica In, dato per via della presenza all’Ariston di Selvaggia Lucarelli che aveva stroncato le sue performance all’Ariston. Elettra è entrata in studio citando fra l’altro Luca Giurato ed ha salutato tutti dicendo “Buongiollo” e “Buongiorno al pubblico maschile e femminile e a quello femminile e maschile”. Conduttrice e pubblico in studio non hanno però colto il riferimento alle storiche gaffes di Giurato.

La Lamborghini ha raccontato anche un aneddoto che ha a che fare con Bugo: “Al Festival di Sanremo siamo stati ‘vicini’, in quanto io dovevo andare in scena dopo l’esibizione sua e di Morgan, ma la fine anticipata della loro canzone mi ha scombussolato. Ho dovuto finire di prepararmi subito, ho avuto una scossa al volo e sono andata sul palco a cantare. Siamo legati…”.

Fonte: Domenica In