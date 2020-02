ROMA – Elettra Lamborghini grande assente a Domenica In dal palco dell’Ariston per la puntata dedicata al festival di Sanremo. La cantante infatti non si è presentata e Selvaggia Lucarelli, tra gli ospiti di Mara Venier a commentare le prestazioni, ha detto: “E’ andata via perché non voleva incontrare me”.

Sembra che la Lamborghini fosse pronta a entrare sul palco dell’Ariston da Mara Venier, ma poi si è tirata indietro e se ne è andata. La Lucarelli ha commentato: “Ho saputo che Elettra doveva entrare 10 minuti fa. Era fuori, vestita d’oro. L’ho riconosciuta, abbiamo letto il suo nome sullo schermo, stava per entrare ma è andata via dal teatro perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrarmi”.

Parole che hanno scatenato la reazione del pubblico, con qualche chiaro “ha fatto bene” che si è sentito dalle poltrone dell’Ariston. La Lucarelli allora ha proseguito: “Io posso essere antipatica ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio”.

Anche la Venier è rimasta delusa dal suo comportamento: “Poteva chiamarmi, farmi chiamare da un autore, qui si chiarisce e si parla. Vediamo se l’ufficio stampa riesce a recuperarla”, ha detto sconsolata. (Fonte Rai)