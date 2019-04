ROMA – Elisa Isoardi, ospite a “Domenica In”, a Mara Venier annuncia che anche l’anno prossimo sarà la conduttrice di “La Prova del Cuoco”.

“Sarai a ‘La prova del Cuoco’ anche nella prossima stagione, Elisa?” chiede la Venier. “Sarò sempre a ‘La prova del Cuoco’ – risponde la Isoardi – mi diverto troppo”.

Elisa Isoardi e l’intervista a “DiPiù”.

Intervistata dal settimanale “DiPiù”, Elisa Isoardi racconta e svela di esser stata lei a lasciare Matteo Salvini:

“Io – spiega – sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va.Passavamo troppo poco tempo insieme a causa dei rispettivi impegni. Così alla fine ho capito che era il momento di andare avanti”.

La Isoardi commenta anche la nuova love story del suo ex con Francesca Verdini: “Se è felice, io sono felice per lui. E’ un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”.

“Io – spiega – continuo a volgerli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo ormai è il passato”. La Isoardi non si sbilancia neanche sulla sua, di relazione, con Alessandro Di Paolo: “Per il momento ci stiamo frequentando”.