ROMA – Enrico Montesano e lo strano caso del suo intervento a “Domenica In” sparito subito da RaiPlay: “Parlava del governo e dei 5 Stelle”. La puntata era quella di domenica 3 febbraio 2019, Enrico Montesano fa battute, tira fuori sketch del passato e ad un certo punto inizia a parlare di politica. L’attore romano cita il Movimento 5 Stelle e la padrona di casa Mara Venier subito lo frena: “Non mi parlare di politica, non mi mettere nei guai guarda!”.

Montesano all’inizio fa una battuta sul fatto che il Movimento di Beppe Grillo, vista la crisi, dovrebbe chiamarsi Bed & Breakfast piuttosto che 5 stelle. Poi tira in ballo Luigi Di Maio, il vice premier, ministro e capo politico del Movimento 5 stelle. Mara Venier prova ancora a interrompere Montesano, lanciando un servizio sul conte Tacchia, ma l’attore insiste e riesce a spuntarla.

Ora però di questo suo intervento non c’è più traccia. Nella registrazione della puntata caricata sul sito Rai Play non c’è infatti traccia di Enrico Montesano. Come sottolinea David Puente il taglio è evidente: al minuto 1:48:40 circa – alla conclusione dell’intervista a Stefania e Amanda Sandelli – Mara Venier annuncia la pubblicità per poi ritrovarsi improvvisamente a richiedere il tabellone del quiz telefonico. Nella diretta l’intervento di Montesano era proprio dopo la pubblicità. L’unica traccia rimasta del suo intervento sono i commenti su Twitter e la registrazione pubblicata sul canale YouTube dell’attore.

L’ufficio stampa Rai ha fatto sapere in una nota a Wired che la mancata presenza dell’intervento di Enrico Montesano è dovuta al fatto che il contratto con l’attore non prevede i diritti web. Anche se in realtà sulla piattaforma Rai appaiono tanti altri contenuti dell’attore romano…