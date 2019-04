ROMA – Fatima Trotta è ospite insieme a Stefano De Martino a Domenica In. La coppia va in onda insieme nel programma in onda su Ra due Made in Sud e, stando a quello che si vede in tv, sembrano funzionare ed andare d’accordo.

Mai coppia non fu più azzeccata, si dice in questi casi: Fatima, durante la diretta dagli studi di Rai Uno, ha spiegato il suo ruolo a Made in Sud. Poi ha ironizzato sul fisico di Stefano De Martino: “Le donne vorrebbero toccare gli addominali di Stefano, quindi io in scena esprimo i desideri delle donne”.

Il commento è venuto fuori dopo la messa in onda di un filmato tratto proprio dalla trasmissione e nel quale la Trotta sembra proprio toccare gli addominali di Stefano. Poi, parlando sempre su De Martino, ha riservato parole di grande stima senza rinunciare alla simpatia: “Lui ha la faccia da bravo ragazzo, però che corna…”.

La Trotta ha spiegato di aver conosciuto artisticamente Stefano durante una ospitata del ballerino al programma Made in Sud: “Poi ho saputo della bella notizia come conduttore. La prima impressione? Ho pensato ‘Oddio mio, che mi è capitato!’, invece è stata una bellissima scoperta, è bravo, preparato, si diverte, sa cantare, ballare, raccontare barzellette, suona strumenti” ha concluso la Trotta.

Fonte: Domenica In