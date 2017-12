ROMA – La crisi di ascolti di Domenica In condotto dalle sorelle Parodi continua. E così, ieri, domenica 3 dicembre, gli autori Rai per cercare di alzare l’asticella dello share hanno pensato di invitare come ospite Filippa Lagerback, compagna e futura sposa di Daniele Bossari, finalista del Grande Fratello Vip 2.

La futura moglie di Daniele Bossari ha parlato della sua storia d’amore in collegamento da Milano. “Daniele Bossari, l’amore della tua vita, ti ha fatto la proposta di matrimonio. Come stai Filippa?”, ha chiesto Cristina Parodi. Filippa ha risposto: “Non avrei mai creduto che potesse accadere, la vita ti riserva delle sorprese. Non pensavo che potesse fare questo gesto in tv e lontano dal nostro modo di essere”.

Filippa Lagerback si è detta molto felice di parlare d’amore, di celebrare questa relazione lunghissima: la futura signora Bossari è innamorata come il primo giorno. Cristina ha chiesto a Filippa di mostrare l’anello: “Questo non l’ha scelto Daniele, è di scena, ma rimane ugualmente importante. Lo porto con orgoglio”.