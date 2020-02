Francesco Gabbani a Domenica In: Felice di non aver vinto Sanremo

ROMA – Francesco Gabbani ospite di Mara Venier a Domenica In parla del secondo posto al Festival di Sanremo, dietro al primo classificato Diodato. Il cantante durante lo speciale ha spiegato ai giornalisti: “Sono felice di non aver vinto Sanremo, il pubblico mi ha già dato tanto amore”.

Gabbani è stato in gara al festival di Sanremo con la sua Viceversa e durante l’intervista con la Venier ha ringraziato il pubblico: “L’ho già dichiarato durante la settimana, grazie veramente di cuore. Ero già soddisfatto a metà settimana. Il pubblico mi ha già confermato il senso della mia canzone, mi ha dato tanto amore”.

Poi la domanda di Pierluigi Diaco, curioso di sapere se, in virtù della sua verve, si senta pronto a conquistare il palco in uno show tutto suo: “Un oneman show? Non sono una persona auto celebrativa, ma non escudo nulla, se qualcuno me lo propone…”. Gabbani ha poi sottolineato di esser felice di non aver vinto il Festival: “Sarebbe stato difficile giustificare l’ennesima vittoria”.

Anche se Gabbani ha trionfato al televoto, con il 38% delle preferenze, il primo posto è andato a Diodato grazie al voto della sala stampa. Il cantante però ha evitato sterili polemiche e sipari, come accaduto durante la finale del 2019 che ha visto Ultimo reclamare la vittoria mettendo in discussione la giuria di esperti, anzi si è congratulato con Diodato per la sua canzone e vittoria, mostrando una grande umiltà e classe. (Fonte Rai)