ROMA – Gaffe di Mara Venier a Domenica In. Durante la puntata andata in onda (questa volta in diretta) domenica 20 gennaio la conduttrice è stata protagonista di uno scivolone che non è passato inosservato.

Venier si è rivolta ad una signora che voleva intervenire nel salotto di Rai Uno. “Dica signora, dica Stefania”, le ha detto. Peccato che la signora in questione non si chiamasse Stefania, ma Roberta, cosa che ha subito precisato senza remore. La Venier per tutta risposta ha fatto finta di niente e le ha detto: “Dica Roberta”.

Ma il dettaglio non è sfuggito all’attentissimo pubblico di Rai Uno, che si è subito scatenato sui social mettendo sotto torchio la conduttrice veneta.

E non è questa l’unica critica che è stata fatta a Mara Venier dopo l’ultima puntata di Domenica In. Sotto accusa anche le sue lacrime per la morte di Little Tony, raccontata dalla figlia Cristiana. Se da una parte il pubblico ha apprezzato, dall’altra parte alcuni hanno duramente criticato la scia che sta calcando il programma di Rai Uno. Qualcuno sottolinea infatti che ogni domenica c’è un dramma da vivere. Dure le critiche nei confronti di Mara Venier, in genere, si lascia andare a grasse risate con i suoi ospiti.

Mara starebbe invitando personaggi che la sua collega avrebbe già invitato un anno fa. Qualcuno scrive: “Poi mi spiegherete perché alcuni assurgono a modello di perfezione Domenica In che in due ore ha intervistato la stessa gente ospitata da Barbara a Domenica Live, vista come la peste nera”.