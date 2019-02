ROMA – Gaffe clamorosa a Domenica In. Nella puntata di domenica 3 febbraio, un cartellone apparso nel corso dell’intervista alla moglie Mino Reitano, ha riportato il nome di Mike Bongiorno, scritto in modo errato però.

L’erroraccio sul famoso e indimenticato presentatore tv, però, è stato piuttosto clamoroso: il nome sul cartello in studio è stato riportato come “Mike Buongiorno”, da qualche redattore non particolarmente attento, ed è apparso in vista per alcuni minuti a caratteri cubitali.

La giornata non è stata proprio felicissima per Domenica In, che oltre alla gaffe sul compianto Mike ha visto nascere una polemica per una battuta di Rosita Celentano con la parola “autistici” usata a sproposito, per cui la figlia del Molleggiato si è successivamente scusata. Infine, nello spazio dedicato al Festival di Sanremo, Mara Venier ha evitato di ricordare l’edizione della kermesse che fu condotta da Simona Ventura, probabilmente per i rapporti tutt’altro che facili tra le due conduttrici.