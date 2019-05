ROMA – Intervistato da Mara Vanier, ospite nel salotto di “Domenica In”, Jerry Calà si è presentato con una rosa rossa per l’ex moglie.

“Amore sai che ti trovo ingrassato?” lo gela Mara Venier. Calà ribatte: “Ma se ho perso sette chili”. La Venier, lo fredda ancora: “Pensa come stavi prima”.

Jerry Calà e Mara Venier sono stati sposati 1984 al 1987. “Un ex marito che mi porta la rosa dove lo troviamo?” scherza poi la Venier.

“Per me sei uno di famiglia – racconta la conduttrice – Sei il fratello che non ho mai avuto. Preferisco averti come miglior amico che come marito. Sei stato un padre per mia figlia Elisabetta. Tanto di cappello per gli uomini come te”.

La storia del tradimento al matrimonio.

“Se è vero che il giorno delle nozze Mara mi beccò con una in bagno? Non è vera quella storia- ha risposto qualche settimana fa Jerry Calà a Radio Due – Mara è una burlona. Era una festa che avevamo fatto con gli amici, mi ha beccato che ho parlato con una fitto fitto in bagno. Non che ci facevo cose. Invoco la Var, la moviola in campo. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra l’alto cose non dice mai”