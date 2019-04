Domenica In, torna Giampiero Galeazzi: “Ecco la verità sulla mia salute”

ROMA – A “Domenica In” torna Giampiero Galeazzi. Il giornalista, parlando con Mara Venier, una volta per tutte smentisce di avere il morbo di Parkinson: “La verità – spiega – è che ho il diabete”.

Galeazzi con la moglie Laura ha avuto due figli: Gianluca e Susanna. Figli che da lui hanno ereditato la passione per lo sport. Entrambi sono giornalisti per la tv, uno per il Tg La7, l’altra per il Tg5.

In studio Galeazzi scherza con don Mazzi. “Padre – dice Galeazzi – Padre, confesso di aver peccato”.

“Ho peccato – scherza Galeazzi – per aver tifato contro l’Inter perché ha tolto un posto in Champions League alla mia Lazio”. Fonte: Domenica In.