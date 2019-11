ROMA – Gigi D’Alessio è stato uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Il cantautore napoletano si è raccontato in compagnia di Vanessa Incontrada a pochi giorni dalla prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, il nuovo show in partenza da venerdì 29 novembre 2019 su Rai Uno.

Una intervista dove D’Alessio ha raccontato della sua vita, sia privata che professionale: “I genitori sono la finestra sulla vita e quando li perdi poi è tutto buio. Chi ha i genitori è ricco e non lo sa”. Il compagno di Anna Tatangelo, inoltre, parlando del brano “La prima stella” portato in gara a Sanremo due anni fa, ha rivelato: “Perché la canzone si intitola La prima stella? Perché quando mi metto in macchina la prima stella che vedo mi fa pensare a madre. So che lei c’è e mi accompagna sempre”. Parole che hanno commosso Mara Venier.

Gigi D’Alessio è stato poi protagonista anche di un siparietto con la conduttrice. Mentre cantava uno dei suoi successi il cantante napoletano, al pianoforte, si è avvicino alla Venier dicendo: “Fammi mettere la capa sulle tette. Poltrone e sofà, artigiani della qualità, mi appoggio sempre sulle tue tette”. Mara Venier è scoppiata a ridere, ma D’Alessio ha insistito dicendo: “Se mi aspetti mi posso buttare dal quinto piano, non ho paura, cado su questo ben di Dio. Vanessa non ti scandalizzare, lo faccio sempre”. La Venier imbarazzata ha replicato: “Non è vero”. Ma il cantante irremovibile ha sottolineato: “Mara, arriva prima il seno e poi tu”.

Fonte: DOMENICA IN.