Domenica In, Giovanna Botteri e la maglia con il volto di Mara Venier

ROMA – A Domenica In Giovanna Botteri, in collegamento da Pechino, si presenta con una maglia con il volto di Mara Venier.

“L’ho fatta fare qui a Pechino – dice Giovanna Botteri a Domenica In – dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece no!”.

Poi la Botteri si fa seria e parla della possibile seconda ondata di coronavirus in Cina:

“Qua bisogna avere il sorriso, bisogna affrontare tutto con la positività, i momenti più difficili e tutto quanto.

Questo non è un momento facilissimo, hanno trovato un nuovo focolaio, hanno chiuso la città non si arriva e esce più.

L’ultima notizia è che a sud di Pechino sono in lockdown mezzo milione di persone perché bisogna evitare a tutti i costi una seconda ondata.

Qui a Pechino tutti stiamo facendo il tampone perché l’unico modo per capire e evitare la seconda ondata capire e sapere dove è il virus. Siamo in una fase favorevole e non bisogna abbassare la guardia.

E’ un sacrificio piccolissimo stare attenti, la distanza, lavarsi la mano, mettere la mascherina, cose che costano così poco e che possono salvare le vite di tante persone”.

La Botteri per ora non tornerà in Italia: “Per il momento non posso partire, non si può uscire, poi sicuramente la prima cosa è tornare in Italia dalla Saretta, dormire 48 h di seguito, farmi un piatto di pasta asciutta e una pizza”.(Fonte: Domenica In).