Domenica In, Giuseppe Zeno a Mara Venier: “Mi stai mettendo in imbarazzo…”

ROMA – Giuseppe Zeno, attore reso famoso dalla serie tv Mentre ero via, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Proprio la conduttrice ha messo in imbarazzo l’attore con reiterati complimenti sul suo aspetto fisico. Alla fine lo stesso Zeno ha detto: “Mi stai mettendo in imbarazzo”.

Giuseppe ha parlato della moglie Margareth Madè, rivelando che in realtà “si chiama Margareth Maccarrone. Sì con due r. Ci siamo sposati in piazza Duomo a Siracusa. In realtà è uno dei pochissimi scatti che abbiamo di quel giorno. Lei è di là, della provincia di Siracusa”.

“Mi ha colpito fisicamente, non artisticamente”, dice Zeno che poi si accorge della gaffe e aggiunge: “No, anche artisticamente”.

I due hanno una figlia, Angelica, e Zeno racconta il meraviglioso giorno del parto: “Il travaglio è durato 12 ore, una sofferenza incredibile. Ho assistito in tutti i sensi al parto, perché ho anche aiutato. Non mi aspettavo che i medici mi rendessero partecipe”. (Fonte Rai Play).