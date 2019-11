Domenica In, Laura Chiatti: "Marco Bocci? Aspetto ancora che mi regali una borsa..."

ROMA – Laura Chiatti è intervenuta in collegamento nello studio di Domenica In, dove era ospite suo marito, Marco Bocci. L’attrice ha scherzato con Mara Venier su un mancato regalo da parte del compagno, ovvero una borsa di un noto marchio. “Sono venuta a testimoniare solo per la borsa, lui la borsa quel giorno non me la regalò, ma mi ha regalato due bambina meravigliosi e l’amore”, ha commentato l’attrice umbra.

“E’ passato un anno… che devo fare per meritare questa borsa?”, ha proseguito ironica Laura Chiatti. L’attrice ha poi rivelato di aver ricevuto in regalo un telescopio: “Non potevo credere ai miei occhi, guardavo dentro per vedere se si vedeva la borsa”. Poi ha raccontato di quella telefonata ricevuta quattordici anni dopo il loro incontro: “L’ho sempre sospettato, 14 anni con calma per fare quella telefonata, nel frattempo non mi sono annoiata”, ha proseguito. “Non aveva sbagliato numero, lo so. Il libro? Sono ancora a pagina 80. No scherzo, sono stata la prima a leggerlo. Amore in bocca al lupo, poi a casa te lo farò con più calma, te lo farò con i nostri bambini, c’è tutta un’organizzazione”, ha concluso l’attrice.

Fonte: DOMENICA IN.