ROMA – Manuela Arcuri ospite di Domenica In ha parlato con Mara Venier del suo fidanzato, del suo essere madre, della sua recente esperienza a Ballando con le Stelle.

Su Ballando con le Stelle: “Noi non vediamo tutto dal dietro le quinte. La giuria, secondo me, giudica solo i loro balletti (dei concorrenti, ndr)”. Ricordiamo che pochi giorni fa la Arcuri si era rammaricata a Vieni da Me per non essere stata ritenuta abbastanza sensuale dai giudici del programma.

Poi si passa al fidanzato Giovanni: “Eravamo amici, ci siamo persi di vista per un periodo. Poi ci siamo rincontrati e non ci siamo più lasciati. Lui è completamente al di fuori da questo mondo e non mi vive come personaggio. Mi vive come Manuela. Ha voluto scavare dentro di me”.

Poi Manuela riceve un messaggio dal fratello: “Non mi aspettavo che saresti diventata una madre così attenta. Certe volte sei troppo apprensiva, ma è bello che sia così. Sei stata la mia sorellina meravigliosa”.

All’improvviso in studio comprare la madre: “Più che mamma e figlia siamo amiche, sorelle. Lo desideravo e l’ho avuto un rapporto del genere con Manuela. La nascita di Mattia ha cambiato la mia vita. Ho avuto tutto”. (Fonte Rai Play).