ROMA – Arisa ospite di Mara Venier a Domenica In. A un certo punto proprio la conduttrice veneta si è resa protagonista di una gaffe, visto che non riusciva a leggere il gobbo con le indicazioni sul servizio che stava per andare in onda.

“Grazie ai miei autori sempre attentissimi. Mandiamo il filmato, non ho capito quel che c’è dentro. Quello che c’è, c’è”, ha commentato la Venier aggiungendo: “Scusate, ho dormito un’ora e mezza”. Il sabato precedente la Venier era stata infatti ospite di Maria De Filippi ad Amici.

Mara ha chiesto ad Arisa cosa le piacerebbe fare in futuro, in particolare se le sarebbe piaciuto fare qualcosa insieme in televisione. Questa la risposta della cantante: “Insegnare a cantare non lo so, più che cucinare mi piacerebbe assaggiare. Andare in giro ad assaggiare le pietanze locali. Un programma di viaggi low cost”. Quindi è partita la proposta: “Facciamo insieme Pechino Express”.

Sempre Arisa ha parlato un po’ di sé: “Io non ho mai creduto di essere adatta a nulla ma la vita mi ha sempre detto il contrario e io ho fiducia in lei, mi faccio portare. Mi dà gioia respirare un clima di armonia, quando c’è una vera comunione tra le persone, quando si sta bene, quando non ci sono doppie cose”. (Fonte Rai Play).