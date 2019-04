Domenica In, Mara Venier balla con Osvaldo: “Rosicate…”

ROMA – Osvaldo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’ex calciatore, attuale ballerino di Ballando con le Stelle, ha raccontato con schiettezza la decisione di dire addio al calcio a soli 32 anni.

“Ho amato il calcio fin da bambino e mi ha lasciato bei ricordi. Mi ero stancato del mondo che lo circonda e ho deciso di smettere. Avevo quest’altro sogno, la musica e ho deciso di cambiare. Il calcio mi piace, ma dopo un po’ che l’ho fatto ad alti livelli mi sono stancato dell’ambiente, è tutto finto. Già che abbiamo un prezzo è come se fossimo oggetti. C’è poco spazio a livello umano, nessuno si interessa a te. Se rendi vali, se non rendi non vali. E poi ti valutano persone che non hanno mai giocato a calcio, è un mondo strano. Mi sentivo fuori luogo. Con i compagni benissimo, li sento ancora adesso, il calcio mi ha dato tutto, è quello che ruota intorno. Non ero un loco come hanno detto, semplicemente mi piaceva suonare la chitarra, andare a un concerto e invece il calcio non ti permette altre passioni, sembra che devi vivere al 100% per le partite. Io avevo altri interessi”.

Infine la Venier ha invitato Osvaldo a ballare una sorta di reggaeton e ha esclamato: “Rosicate“. Alla fine, i due si sono abbracciati: “Sei troppo simpatico e carino” ha detto lei. (fonte RAI PLAY)