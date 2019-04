ROMA – Mara Venier e Barbara D’Urso, continua la guerra a distanza tre le due conduttrici, una volta amiche ed ora probabilemnte nemiche, almeno televisivamente parlando.

Nel corso della nuova puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 7 aprile, la Venier si è lasciata andare all’ennesima battuta rivolta proprio alla D’Urso.

Parlando con Stefano De Martino ospite oggi nel salotto di Rai Uno, la padrona di casa si è lanciata in una frecciatina rivolta alla conduttrice Mediaset: “Sai che il caffè non lo posso nominare perchè c’è un’esclusiva del caffè, io posso offrirti un the, ma quella cosa lì non la posso nominare”.

La Venier ha scatenato le risate del pubblico dei suoi ospiti, in particolare di De Martino che ha subito pronunciato il “caffeuccio”. Poco dopo è arriva un the offerto a De Martino ed a Fatima Trotta, l’altra ospite di Domenica In. La conduttrice veneta ha detto: “E’ arrivato il the, caldo bollente, un po’ scuro, ci viene un po’ di tachicardia ma non importa”.

Fonte: Domenica In