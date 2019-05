ROMA – Enrico Nigiotti è uno degli ospiti dell’ultima puntata stagionale di Domenica In, puntata che si chiude con le lacrime della padrona di casa.

La Venier non ha mai nascosto la sua simpatia per il cantante livornese che si è appena aggiudicato il disco d’oro con “Nonno Hollywood”, brano che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Per questa ragione, a consegnare il premio del disco d’oro è proprio la conduttrice veneziana.

Il brano sta riscuotendo notevoli risultati in radio e sul web e nel corso della kermesse musicale più importante d’Italia era stato premiato con il Premio Lunezia per il miglior testo tra le canzoni in gara. Le parole sono state scritte dal cantautore livornese e dedicate a suo nonno scomparso in una notte d’agosto all’età di 91 anni. Si tratta di una sorta di lettera, scritta al nonno il giorno dopo la sua scomparsa in un stanza d’albergo durante una tournée.

Cinque anni prima, il nonno lo avevaaiutato a superare un momento difficile. Se lo era preso e portato in campagna a Riparbella, una fazione di Cecina: qui, per tre anni i due avevano vissuto insieme ed avevano prodotto vino, olio e patate.

Enrico riceve il premio e Mara gli dice: “Ci facciamo una bella fot”. Poi, dopo il selfie, Enrico Nigiotti canta e presenta il nuovo singolo “Notturna”. Dopo l’esibizione, Mara si complimenta con il giovane cantante livornese e gli dice: “Io ti auguro che il pezzo che mi farai sentire possa avere lo stesso successo”. Poi, prima di salutarlo conclude dicendo: “E’ pieno di talento, ha ragione Mara Maionchi ad amarlo così tanto”.

Fonte: Domenica In