ROMA – Intervistato da Mara Venier a “Domenica In”, don Antonio Mazzi parla del suo impegno nel sociale: “La gente non crede che io possa voler bene a tutti loro come dei figli ma per me lo sono. Stanotte me n’è scappato uno e sono tristissimo”. Che poi svela: ”Io al mio funerale non voglio requiem o altro: io voglio che tutti cantino ‘Io vagabondo'”.

”Io – rivela Mara Venier – ho perso molto presto mio padre, ho incontrato tante persone, ma tu per me sei stato come un secondo padre. Forse in un’altra vita siamo stati marito e moglie”.

”Io – continua don Mazzi – ho 90 anni ma sai perché sono ancora così? Perché i miei matti mi fanno vivere: più matti sono più ci sto bene. Ora mi vogliono portare via la mia cascina, ma io sono pronto a incatenarmi”. Fonte: Domenica In.