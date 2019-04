Domenica In, Mara Venier e la frase imbarazzante: “Da te mi farei fare tutto”

ROMA – Durante la diretta di Domenica In, in studio cala improvvisamente l’imbarazzo. Colpa di Mara Venier che dice una frase alla Cortellesi che non è passata affatto inosservata. La padrona di casa del salotto di Raiuno, ad un certo punto è costretta a interrompere la chiacchierata perché bloccata da un attacco di tosse, dovuta a un’unghia mangiata e andata di traverso.

La Cortellesi è stupita di quanto accade ed anche preoccupata: “Stai bene Mara? Devo farti la manovra (la manovra di Heimlich, usata per disostruire le vie aeree in caso di soffocamento ndr)?”.

La Venier risponde con una frase ironica che però ha creato qualche momento di gelo: “Da te mi farei fare tutto”. L’intervista poi può ricominciare, subito dopo un bel sorso d’acqua bevuto dalla Venier.

Nell’intervistata, Paola Cortellesi ha parlato di suo marito, Riccardo Milani. Marito che, tra le altre cose, è anche il regista dell’ultimo film di Paola Cortellesi. Parliamo di “Ma cosa ci dice il cervello”.

“È mio marito per caso – ha scherzato la Cortellesi – perché sul lavoro siamo professionisti”.E ancora: “Sul set lui è molto quadrato, serio e rigoroso. Ma pure io sono così, nell’ambiente mi chiamano la signorina Rottermeir. La disciplina in questo lavoro è normale e necessaria. Io e Riccardo siamo contenti di fare squadra anche se i litigi non mancano”.

Fonte: Domenica In