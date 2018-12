ROMA – “Ti posso chiamare oroscoparo?”. Così Mara Venier si è rivolta all’astrologo Mauro Perfetti scatenando l’ilarità dei presenti in studio a Domenica In e del pubblico a casa.

Tutto è avvenuto nella puntata di domenica 30 dicembre, in onda su Rai 1, quando in studio a leggere le stelle per il prossimo anno è arrivato Mauro Perfetti. A quel punto la conduttrice, forse peccando di ingenuità, ha posto la sua imbarazzante domanda. Perfetti è scoppiato a ridere e ne è venuto fuori uno spassoso teatrino.

E’ toccato ad Ivan Zazzaroni spiegare alla povera Mara cosa stesse accadendo. “Beh, sai… oroscoparo… è un po’ ambiguo”, le ha detto. Ma per la conduttrice il doppio senso continua a non essere chiaro. Il termine ha fatto sorridere i presenti perché farebbe riferimento ad un astrologo in grado di prevedere cosa accadrà sotto le lenzuola. Un oroscopo per così dire piccante. Alla fine la Venier afferra il senso della gaffe appena fatta e taglia corto: “Ma dai, come siete maliziosi…”