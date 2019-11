ROMA – Alberto Urso, il cantante-lirico vincitore dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi, è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In. Il cantante pop-lirico è stato protagonista di un botta e risposta piccante con la padrona di casa: “Sei riuscito a coprire il brufolo?” gli chiede a Venier che poi aggiunge: “Devi trovare il tempo per altro… non fai altro che lavorare”. Il cantante allora risponde ridendo: “Lo troviamo, lo troviamo”.

Ad un certo punto però, dopo essersi esibito nella celebre canzone di Elton John “Your Song”, Alberto Urso è stato messo in imbarazzo da Mara Venier. La conduttrice si è avvicinata al cantante e gli ha detto: “Mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi! Vedi quanta roba… la giacca non mi si chiude! Tutto preso da Your Song, ma l’occhio…”. “L’occhio furbo, tu dici”, ribatte Alberto, che scoppia in una risata. Poi la conduttrice, visto l’imbarazzo del suo ospite, si complimenta ancora: “Rimani così, non ti montare la capoccia come fanno altri”.

Fonte: DOMENICA IN