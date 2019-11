ROMA – La madre di Nadia Toffa è stata ospite di Domenica In oggi, 24 novembre. La donna ha presentato il libro postumo dell’inviata de Le Iene, “Non fate i bravi”, e ha raccontato il lungo calvario della figlia, scomparsa ad agosto. Mara Venier si è commossa più di una volta nel corso della chiacchierata con la signora Margherita. Quando l’intervista è giunta al termine, la conduttrice non è riuscita ad andare avanti e ha abbandonato lo studio. Poco prima, durante l’intervista a Gigi D’Alessio, la conduttrice si era commossa durante il racconto del cantante sulla perdita della madre.

“Quella crisi, quello svenimento era dovuto a un tumore cerebrale. L’intervento andò benissimo, era stato tolto tutto perché era in una zona dove non c’era nulla. Ha dovuto affrontare un intervento molto lungo e non fu l’unico. Cinque in totali. Purtroppo era uno di quei tumori recidivi. Fino a quando rimaneva lì quel tumore, si poteva operare perché non intaccava nulla, non c’era niente di grave. Poi però dopo, il tumore cominciò a crescere”, ha raccontato la madre di Nadia Toffa a Domenica In.

Fonte: DOMENICA IN.