ROMA – Grande commozione a Domenica In durante l’intervista di Cristiana, figlia del cantante e attore Little Tony, scomparso nel 2013.

Il suo impegno, dopo la morte del papà, è stato proprio quello di portare la sua musica eterna in tutta Italia. Mara Venier però, toccando certi argomenti, ha mostrato inevitabilmente la sua sensibilità ed è scoppiata in una valle di lacrime.

La Venier non è riuscita a trattenersi, in particolare, quando ha capito quanto ha sofferto il povero cantante prima di morire. Pare, infatti, che Little Tony abbia avuto un mieloma multiplo che gli procurava dolori grandissimi. I familiari e gli amici le raccontano che spesso Little Tony chiedeva di lei, che era un’amica oltre che una collega.

Se da una parte il pubblico ha apprezzato, dall’altra parte alcuni hanno duramente criticato la scia che sta calcando il programma di Rai Uno. Qualcuno sottolinea infatti che ogni domenica c’è un dramma da vivere. Dure le critiche nei confronti di Mara Venier, in genere, si lascia andare a grasse risate con i suoi ospiti.

Mara starebbe invitando personaggi che la sua collega avrebbe già un anno fa. Qualcuno scrive: “Poi mi spiegherete perché alcuni assurgono a modello di perfezione Domenica In che in due ore ha intervistato la stessa gente ospitata da Barbara a Domenica Live, vista come la peste nera”.