ROMA – Mara Venier sogna la conduzione di un programma di viaggi. La conduttrice di Domenica In lo dice mentre intervista Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell’ultima Isola dei Famosi che ha da poco pubblicato “In viaggio con Alessia”, libro che racconta alcuni ristoranti, hotel, bar, negozi, locali noturni e bed & breakfast di Londra, Milano, Parigi e Roma. Un libro di viaggi dunque, e racconta luoghi testati direttamente dalla Marcuzzi.

Mara Venieri coglie l’occasione per esprimere questa sua lassione: “Arisa è stata mia ospite settimana scorsa e anche lei avrebbe questo desiderio di fare un programma sui viaggi. Allora le ho detto ‘facciamo assieme Thelma e Louise’”. La Venier propone di farlo in tre, invitando Alessia Marcuzzi ad unirsi.

Poi la Venier si lascia andare ad una confessione particolare che riguarda le mete turistiche da visitare. Sorridendo, Zia Mara racconta: “Anche io ne conosco, avevo un fidanzato tanti anni fa. Ma lui, Nicola, (il marito Nicola Carraro ndr) non è geloso, è l’uomo della mia vita il resto non me lo ricordo più”.

Mara Venier, contratto in scadenza in Rai

Mara Venier ha ritirato su gli ascolti di Domenica In, tornata ai livelli di una volta pur non essendo quel contenitore della domenica pomeriggio che era una volta. Il futuro in Rai resta però al momento incerto. Il contratto è in scadenza e molti le chiedono di rimanere alla guida della domenica pomeriggio di Rai Uno sconsigliandole, allo stesso tempo, di andare a Mediaset. Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi di questa vicenda.

Fonte: Domenica In