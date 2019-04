ROMA – Sorpresa in studio per Mara Venier a Domenica In nella puntata del 31 marzo. Il marito Nicola Carraro è entrato con tanto di rosa rossa per lei proprio mentre l’ospite Peppino di Capri suonava la sua Champagne. Una domenica in famiglia, come quelle a cui la Venier ha abituato il suo pubblico, passata tra doppi sensi, battute e interviste ai suoi ospiti.

La Venier infatti chiacchierando con Rocio Munoz Morales ha rivelato di aver sognato di essere fidanzata con Al Bano. Una confessione che ha scatenato l’ironia di Peppino, che replica: “A volte si fanno anche degli incubi”. Poi parlando con la compagna di Raul Bova, la vulcanica Mara si è lasciata scappare un commento su quanto l’attore sia apprezzato e riconosciuto come uno degli uomini più affascinanti e desiderati dello showbiz.

Una dichiarazione a cui la Morales tiene il gioco, mostrandosi gelosa per scherzo sulla vecchia amicizia tra la conduttrice e il compagno. Ma proprio in quel momento per Mara entra in studio il marito e le porta la rosa che emoziona la conduttrice e tutto il pubblico. (Domenica In)