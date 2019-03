ROMA – Mara Venier e Ornella Vanoni che ballano a ritmo di reggaeton. La conduttrice di Domenica In si fa infatti guidare in un ballo scatenato, e per giunta anche fuori programma, dai maestri di Ballando con le Stelle. La trasmissione con Milly Carlucci partirà la prossima settimana e insieme ai suoi ballerini professionisti, è intervenuta nella puntata di Domenica In.

Nel ballo scatenato viene coinvolta non solo Mara Venier, che appare anche visibilmente divertita, ma grazie a Milly Carlucci, anche Ornella Vanoni si fa trasportare dal ritmo. Anche il pubblico pare molto divertito e applaude compiaciuto alla fine della performance. A Domenica In presenti tutti i ballerini professionisti del reality. (Fonte Domenica In).