ROMA – A Domenica In si è parlato di chirurgia estetica. Un’ospite in studio ha raccontato la sua storia a Mara Venier. La donna, come ha svelato, aveva un complesso verso le sue braccia e così ha deciso di sottoporsi a un intervento. Un intervento decisamente poco comune. La padrona di casa allora, si è così rivolta alla sua ospite: “Ma se ti mettevi una bella maglietta, no?”. (fonte RAI PLAY)

Ascolti tv 12 maggio: chi ha vinto tra Barbara D’Urso e Mara Venier?

Nel pomeriggio di ieri, 12 maggio, a competere per ottenere il primo posto in classifica dello share sono state, come sempre, Mara Vener e Barbara D’Urso. A vincere è stata la signora della Rai che infatti, ha registrato un picco di ascolti del 16,8% di telespettatori. Barbara D’Urso invece, ha ottenuto con il suo Domenica Live, su Canale Cinque, il 14,8% di share. (fonte AUDITEL)