Domenica In, Mara Venier piange durante l’intervista a Gigi D’Alessio

ROMA – Mara Venier si è commossa durante l’intervista a Domenica In di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, intervenuto con Vanessa Incontrada per presentare il suo nuovo show su Rai Uno, ha ricordato la madre Antonietta, scomparsa qualche anno fa. Un lutto che lo ha profondamente segnato D’Alessio, che alla madre ha dedicato la canzone “La prima stella”, presentata a Sanremo 2017. Il compagno di Anna Tatangelo ha parlato, con le lacrime agli occhi, dell’assenza dei suoi genitori – anche il padre è venuto a mancare anni fa: “I genitori sono la finestra sulla vita e quando li perdi poi è tutto buio. Chi ha i genitori è ricco e non lo sa”.

“Perché la canzone si intitola “La prima stella”? Perché quando mi metto in macchina la prima stella che vedo mi fa pensare a madre. So che lei c’è e mi accompagna sempre”, ha detto emozionato Gigi D’Alessio. Parole toccanti che hanno emozionato la conduttrice che si è fermata per qualche minuto. Mara Venier infatti ha perso pochi anni fa la madre Elsa, scomparsa nel 2015 dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Un ricordo che è tornato a galla con le parole di Gigi D’Alessio.

Fonte: DOMENICA IN.