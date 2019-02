ROMA – Mara Venier potrebbe saltare l’attesissimo appuntamento di Domenica In di domani, domenica 10 febbraio, la puntata post-Sanremo. Dagospia infatti, in un flash, rivela che è “in bilico la presenza” della Venier domani per la puntatona in diretta dal palco dell’Ariston. Al momento la Venier “è completamente afona, causa laringite acuta. Si presenterà?”, si chiede Dagospia. “Ah, non saperlo…”, conclude, lasciando forse intendere che la Venier in qualsiasi modo proverà ad essere al timone della sua Domenica In, nella puntata più speciale e seguita dell’anno.

Lo scorso 27 gennaio malore in diretta invece per Mara Venier. La storica conduttrice veneta di Domenica In stava conversando con uno dei suoi ospiti, l’attore Vincenzo Salemme, quando ha accusato un forte dolore alla schiena: il classico colpo della strega. Tutto in diretta tv.

Il dolore non è però bastato a fermare la conduttrice, che ha continuato con l’intervista e c’ha anche scherzato su: “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”, ha detto con ironia. Una frecciatina che qualche telespettatore ha pensato potesse essere riferita alla ex amica e rivale in tv, Barbara D’Urso, che proprio nelle stesse ore di Domenica In conduce Domenica Live su Canale Cinque, dove è in onda anche con la fiction di prima serata La dottoressa Giò.