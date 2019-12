Domenica In, Mara Venier dà la linea al Tg1 e il pubblico insorge

ROMA – A Domenica In, quando Mara Venier ha dovuto interrompere l’esibizione di Ron per passare la linea al Tg1 il pubblico è insorto. “Dobbiamo dare la linea al Tg1 – ha detto Mara Venier tra i fischi del pubblico – per seguire la diretta da Piazza di Spagna”.

Allora Mara Venier ha perso la pazienza ed è sbottata: “Silenzio però, scusate“. Poi ha proseguito: “Linea al Tg1 per seguire la diretta da Piazza di Spagna della tradizionale preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell’Immacolata. Noi torneremo verso le 16:30, a dopo”.

Domenica In, Mara Venier: “Don Mazzi è come un padre per me”

“Quando mio padre è morto – racconta, visibilmente commossa, Mara Venier parlando di Don Mazzi ospite in studio – lui lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio’. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai”.

“Tu sei immacolata dentro” ha risposto Don Mazzi.

Mara Venier, poi, ha chiesto conto a Don Mazzi di una sua dichiarazione: “Tu hai detto: ‘Se non sono caduto in tentazione con Mara Venier non cadrò mai più’, spiegami un po’”. Il sacerdote, scherzando, ha raccontato che nessuno crede che lui non si sia mai innamorato di Mara Venier:

“Un uomo normale che lavora con te per anni, tutte le domeniche pomeriggio, con il tuo fascino, è chiaro che qualche pensierino lo fa. Ma non parlo di me. Il nostro rapporto è al di là dei pensieri che uno fa. Le vecchiette mi chiedono ‘Ma ti sei innamorato di Mara?’ Non ci crede nessuno che non sia così”.

Fonte: Domenica In.