Domenica In, Mara Venier torna in onda malgrado la paresi alla faccia FOTO

Mara Venier torna a Domenica In malgrado stia passando una terribile odissea odontoiatrica. Il suo volto ha subito una paresi facciale che ora è in miglioramento. I primi di giugno era stata sottoposta ad un’operazione odontoiatrica andata male. La conduttrice è stata così costretta a fare un secondo intervento che sarebbe servito a risolvere il problema.

Mara Venier torna a Domenica in, il messaggio su Instagram

Oggi Mara Venier torna a raccontare la sua odissea ai fan attraverso una serie di Instagram stories. La Venier ha raccontato di essere stata messa di fronte a una dura prova ed ha rassicurato i suoi sostenitori che le sono stati vicini sui social:

“Allora amici volevo farvi un saluto. Sono scomparsa per un po’. Sono stati giorni molti difficili e duri, volevo dirvi che domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda….Purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora. Spero di recuperare molto presto….Voglio riuscire a finire questa edizione” .

La conduttrice, malgrado la paresi non ancora risolta è tornata a parlare.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 20 giugno, tra gli ospiti ci saranno Orietta Berti, in testa alle classifiche con il singolo ‘Mille’ realizzato con Fedez e Achille Lauro. Nino Frassica interverrà insieme a Paola Minaccioni per presentare il film “School of Mafia” in uscita nelle sale cinematografiche il 24 giugno.

L’’etoile Eleonora Abbagnato si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il progetto della Rai “The Unbreakable”. Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 2021 si esibirà in un’originale coreografia. Ci sarò anche l’attore Salvatore Esposito, il noto “Genny” nella serie “Gomorra” presenterà il suo primo romanzo-thriller “Lo Sciamano”. Ancora musica: i Boomdabash si esibiranno con la loro ultima hit dell’estate “Mohicani”. Bruno Venturini canterà invece un classico della canzone napoletana.