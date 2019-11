Domenica In, Marco Bocci sull'herpes: "Gli effetti sul cervello…"

ROMA – Marco Bocci ha raccontato a Domenica In il doloroso periodo per una brutta infezione da herpes. Quando si è sentito male, l’attore si trovava a casa ed è stato portato immediatamente in ospedale, dove il personale medico gli ha salvato la vita. “Gli effetti dell’herpes sulle labbra sono una cosa, sul cervello sono un’altra. Invece di prendere le labbra, a me era entrato al cervello. Mi aveva preso la parte della memoria e della parola” ha raccontato Marco Bocci a Mara Venier.

L’attore ha poi ringraziato ancora una volta sua moglie Laura Chiatti: “Brava che mi ha rianimato in casa. Grazie ai medici la cui prontezza ha fatto sì che non avessi danni”.

Di recente l’attore è stato ospite anche a Verissimo parlando del suo ultimo anno. Il noto attore, che ha raggiunto la soglia dei 41 anni, ha fatto preoccupare i fan finendo in ospedale durante la sua esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi. “Ad un certo punto il tuo corpo ti dice che ti devi riposare un attimo. Poi succede che una sciocchezza che era un semplice herpes non si ferma alle labbra e arriva al cervello ma fortunatamente è andato tutto bene. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e quindi il tuo corpo debilitato non riesce a proteggersi come dovrebbe”, aveva dichiarato il compagno di Laura Chiatti. L’attore, inoltre, disse che per fortuna la causa è stata subito individuata e quindi ha potuto sconfiggere la malattia.

Fonte: DOMENICA IN.