Domenica In, Maria De Filippi: “La mia partecipazione bloccata? Una cosa strana”

ROMA – Oggi domenica 26 maggio, va in onda l’ultima puntata della stagione di Domenica In. Nella scorsa puntata, quella di domenica 19 maggio, tra gli ospiti ci sarebbe dovuta essere Maria De Filippi. L’ospitata della conduttrice di Amici 2019, giunta anch’essa nella serata di ieri all’ultima puntata stagionale, è saltata però all’ultimo momento per colpa della Rai.

A poche ore dalla chiusura del sipario sul talent show di Canale 5, la De Filippi ha avuto modo di tornare sulla vicenda. In un’intervista all’AdnKronos, la De Filippi ha parlato del fatto di non essere stata a Domenica In dall’amica Mara Venier. La Venier era stata ospite dalla De Filippi lo scorso 11 maggio ed aveva chiesto di poter avere in studio, suo ospite, il vincitore di Amici 18. Ovviamente neanche questo è stato possibile.

Su tutta questa vicenda, la moglie di Costanzo ha commentato: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico”.

Secondo la De Filippi si sarebbe dovuto trattare di uno “scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male. So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare”, ha spiegato.

Con Raffaella Carrà, la De Filippi era riuscita ad averla ospite dopo essere stata lei stessa a “A raccontare comincia tu” sulle reti Rai. Il favore, quindi, in questo caso c’era stato ed era stato ricambiato. A proposito della Carrà, la De Filippi ha detto: “Abbiamo un rapporto molto carino, dove lei mi chiarisce bene dov’è lei e dove sono io… è perfetta. Professionale fino all’inverosimile”. Maria De Filippi non ha mai nascosto il desiderio di volerla proprio nel suo Amici: “Magari. Ma non credo sarebbe possibile”, ha aggiunto.

Fonte: AdnKronos