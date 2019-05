ROMA – Massimo Giletti non sarà ospite a Domenica In. Dopo Maria De Filippi, salta anche il giornalista che su La7 conduce “Non è l’Arena”: a deciderlo sono stati gli attriti interni alla Rai.

Come scrive Dagospia, Giletti aveva ricevuto l’ok dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis, ma ciò non è bastato. Come già accaduto con la De Filippi, il veto a Giletti sarebbe arrivato dai piani alti, e precisamente da ambienti vicini all’Ad della tv di Stato Fabrizio Salini.

Per Giletti, essere stato ospite a Domenica In sarebbe stato un ritorno a casa. Com’è noto, prima di sbarcare su La7, Giletti andava infatti in onda proprio la domenica su Rai Uno.

Prima della diffusione della notizia che vede saltare anche Giletti dopo la De Filippi, Alberto Dandolo aveva scritto su Dagospia: “Fumata nera, al momento, per la partecipazione di “Maria la sanguinaria” da “Sora” Mara Venier la prossima domenica. Chi si sta opponendo, e perché, all’ospitata di Maria? Zia Mara, che per contratto ha due ospitate di prima serata al Biscione, il 19 maggio avrà ospite però Max Giletti. Dopo tre anni il conduttore rientra in Rai e lo fa proprio la domenica pomeriggio. Cosa bolle nel pentolone? Ah, saperlo…”.

Fonte: Dagospia