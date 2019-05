ROMA – Mara Venier, ospite nell’ultima puntata di “Amici”, ha invitato Maria De Filippi a “Domenica In”. La De Filippi dovrebbe andare dalla Venier nella prossima puntata di “Domenica In”, quella di domenica 19 maggio. Ma il condizionale è d’obbligo visto che in molti non vedono di buon occhio l’ospitata della conduttrice di “Amici” nel salotto domenicale di “Rai Uno”.

“Sembra – scrive Davide Maggio – che l’accordo stretto sul palco di Amici non abbia incontrato il favore di qualcuno che in Rai starebbe facendo ferro e fuoco per impedire la reunion tra la primadonna di Canale 5 e quella di Rai 1 nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia della tv pubblica”. Davide Maggio aggiunge, comunque, che il condizionale è d’obbligo; ma aggiunge anche che la Venier e Domenica In sarebbero già alla ricerca di un sostituto (la comunicazione ufficiale che sancisca lo stop all’ospitata della De Filippi, comunque, non è ancora arrivata). Ora non resta che aspettare. Fonte: Davide Maggio.