Domenica In, Massimo Boldi parla della nuova compagna e si commuove: “Con Irene ho ritrovato la felicità”

ROMA – Il primo ospite della puntata odierna di Domenica In è stato Massimo Boldi. L’attore milanese, nel salotto di Mara Venier ha parlato della sua nuova compagna, descritta dall’attore come una donna speciale.

Massimo Boldi, nel parlare di Irene Federica Fornaciari si commuove: “Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa (la moglie di Massimo Boldi scomparsa nel 2004 ndr)”. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: “A lungo ti ho visto cercare di nascondere questa solitudine, spero che questa ragazza riesca a farti ritrovare il sorriso”. Massimo conferma quanto detto dalla Venier: “Irene dimostra di volermi veramente bene, da quando è mancata Marisa ho avuto una storia complicata con un’altra ragazza. Ci siamo conosciuti in treno, lei mi ha chiesto il contatto per una manifestazione, ci siamo continuati a sentire e quest’estate mentre ero in vacanza mi ha chiamato per invitarmi al compleanno e da lì non ci siamo più separati”.

Boldi ricorda poi come conobbe Marisa Selo, la donna con cui è stato sposato dal 1973 al 2004, l’anno della sua morte: “Io sono sempre stato capo famiglia, ho perso il papà che era giovane e mi sono preso cura dei miei fratelli. Quando non riuscivo a lavorare molto con il mio gruppo musicale lavoravo in una latteria e in quella latteria conobbi Marisa“.

La sua scomparsa, per Boldi fu un dolore fortissimo: “Nei due anni dopo la morte ho pensato che lei fosse ancora vicino a me, mi lasciava, secondo me, dei segnali come una lucina che si accendeva e si spegneva e mi svegliava. Ora la sento più lontana”.

Fonte: Domenica In