ROMA – E’ Massimo Ceccherini show a Domenica In, dove l’incontenibile attore toscano è stato ospite per presentare il film Pinocchio, diretto da Matteo Garrone, nel quale interpreta il ruolo della volpe.

Ceccherini ha parlato di vita privata e professionale, a cominciare dal suo ritorno insperato sul grande schermo. “Matteo Garrone – ha spiegato – mi ha preso nel suo film, io ero quasi andato, diciamoci la verità, non mi chiamava più nessuno, per anche errori miei, cose mie, piangiamo un attimo”, dice senza filtri. “No scherzo – prosegue – Di colpo mi sono trovato a fare un film con uno dei più grandi registi che c’è nel mondo, perché Garrone… non c’è n’è più di lui… e con Benigni, il mio idolo da quando ero ragazzo”.

Poi l’attore capovolge completamente i ruoli e sposta l’attenzione sulla conduttrice. Si parla di nonne, la sua visione è quella che fa la calza, ha i capelli bianchi ed i bimbi quando la vedono canticchiano canzoncine. Secondo l’attore i nipoti della Venier quando la guardano pensano: “E’ la nonna più bella d’Italia”. Quindi Ceccherini si alza e la invita a ballare ed è in quel momento che spiazza tutti: “Ciao D’Urso”, urla scherzando.

Con lui c’è anche la compagna Elena Labate, che Ceccherini chiama moglie anche se non sono ancora sposati. “Con mia moglie è stato un colpo di fulmine, siamo insieme da cinque anni”, dice prima di prenderla e baciarla in diretta davanti a tutti. “Lui è molto particolare, ha un carattere un po’ sopra le righe, è molto buono e generoso”, spiega lei.

Fonte: Domenica In