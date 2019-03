ROMA – Intervistato da Mara Venier, ospite nel salotto di “Domenica In“, Massimo Ferrero, attuale presidente della Sampdoria, dice di aver un sogno nel cassetto. Quale? Quello di comprare la Roma. La “maggica”. Chissà come la prenderanno i tifosi della Samp. “Ma so che a te piacerebbe anche diventare presidente della Roma mi hanno detto…” dice Mara Venier. “Ma non si deve dire – risponde Ferrero tra gli applausi del pubblico – Ma sai… Ognuno ha un sogno nel cassetto. Io so’ romano, romano, romanista nato a Testaccio…”. E mentre parla Ferrero, dal pubblico si sente un urlo: “Daje!”.

“Più di così – si esalta Ferrero – n’se po’. Aho e ‘namo…”. “E un giorno – continua l’attuale presidente della Samp – quando il signor Pallotta dice ‘Va beh mo me metto in pensione’ lì, do’ ‘sta, in America, capito, io sono pronto Pallotta, così damo a ‘sti lupacchiotti la Roma che se meritano…”. E il pubblico in studio, di fede romanista ad occhio, si esalta. Fonte: Domenica In.