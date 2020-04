ROMA – Max Biaggi è stato intervistato da Mara Venier nella puntata odierna di “Domenica In”, sui Rai Uno.

Ovviamente Max Biaggi non era in studio, per le norme di sicurezza legate al coronavirus, ma era in collegamento in diretta streaming.

L’ex campione della MotoGp, che ora è un dirigente dell’Aprilia, sta trascorrendo questo periodo di quarantena da coronavirus nella sua casa di Montecarlo.

Biaggi ha ironizzato definendosi campione mondiale di folletto! Riportiamo di seguito, le sue dichiarazioni a Domenica In.